Украинский лидер Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, втянул Европу и США в войну против России и сделал Украину центром всего «антироссийского» на планете. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

По его словам, украинцы избрали Зеленского, потому что он обещал прекратить гражданскую войну.

«Он это сделал? Нет. Украина не пошла по этому пути. Напротив, там решили втянуть Европу и Америку в войну и выставить себя центром всего «антироссийского» на этой Земле», — сказал Песков.

Также в интервью представитель Кремля заявил, что мир на Украине возможен только после вывода украинских военных из регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в границы России по итогам референдумов.

До этого Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. При этом, в отличие от России, Европа хочет войны, а не переговоров, подчеркнул пресс-секретарь. Он добавил, что Россия не будет затаскивать Европу в переговоры силой.

Ранее Песков заявил, что Россия не требует отставки Зеленского.