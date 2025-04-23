Песков заявил, что Россия не требует отставки Зеленского

Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России по Украине

Отставка украинского лидера Владимира Зеленского не входит в число требований России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков французскому изданию Le Point.

«Это не является одним из наших требований, но даже если бы сегодня было подписано соглашение с Зеленским, люди могли бы позже выступить на Украине и юридически поставить под сомнение его легитимность», — подчеркнул он.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

8 апреля 2025 года газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов сообщала, что Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Это позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов, писало издание.

Ранее в Раде объяснили, как Зеленский может выиграть выборы в ходе конфликта с РФ.