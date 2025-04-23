Кабул скоро представит России посла Афганистана в Москве

Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки во время встречи со спецпредставителем президента России Замиром Кабуловым заявил, что Кабул скоро представит РФ дипломата, который станет послом Афганистана в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Афганское правительство в ближайшем будущем представит в Москве дипломата на уровне посла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва признала возможность направления Кабулом дипломата на уровне посла.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

Ранее сообщалось, что «Талибан» намерен поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.