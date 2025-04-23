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Во Франции призвали к территориальной целостности Украины

Елисейский дворец: Европа настаивает на территориальной целостности Украины
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Depositphotos

В Париже после слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о необходимости территориальных уступок для урегулирования на Украине заверили, что европейские страны настаивают на территориальной целостности украинского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

«Территориальная целостность и ее призвание быть частью Европы — очень важные требования европейцев», — говорится в сообщении.

В администрации президента Франции подчеркнули важность выстраивания «общего подхода», который «США могли бы представить российской стороне».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав РФ.

В свою очередь, газета The New York Times сообщала, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции украинского президента Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения. В Кремле заявление политика поприветствовали и отметили, что не воспринимают его слова как ультиматум. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.

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