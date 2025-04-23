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Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине

Дизен: Зеленский получит сделку еще хуже, если США уйдут из переговоров
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Alina Smutko/Reuters

В случае выхода США из переговорного процесса украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложат соглашение «гораздо хуже». Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице соцсети Х (бывшая Twitter).

«Америка уйдет, и через несколько месяцев Зеленскому будет предложена гораздо худшая сделка», — подчеркнул он.

23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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