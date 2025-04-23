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Песков назвал причину срыва западных переговоров по Украине в Лондоне

Песков: встреча в Лондоне сорвалась из-за разных позиций сторон по Украине
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Алексей Майшев/РИА Новости

Встреча представителей Украины, США и Европы в Лондоне не состоялась, так как сторонам не удалось сблизить позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Лондоне должны были состояться 23 апреля с участием делегации Украины, представителей МИД Франции и Германии, а также госсекретаря США Кита Келлога.

Сообщалось, что украинская делегация уже находится на пути в Лондон и готова к работе в любых форматах. Однако переговоры на уровне министров были отложены.

Изначально на встрече должен был также присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, однако он отказался ехать в Лондон из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского по Крыму.

Вашингтон предложил Киеву в качестве одной из мер для достижения мира признать полуостров российским. На это Зеленский ответил, что Украина юридически не признает «оккупацию Крыма» и не согласится на подобную сделку.

Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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