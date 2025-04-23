Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил о «честном предложении» России и Украине по решению конфликта

Вэнс: США сделали России и Украине честное предложение по решению конфликта
close
Leah Millis/Reuters

Соединенные Штаты пытались выслушать и понять как позицию России по конфликту, так и Украины, США сделали Москве и Киеву «честное предложение». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Bloomberg.

«Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать «да», либо США выйдут из этого процесса», - подчеркнул он.

Вэнс также заявлял, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению боев.

Эти шаги, по мнению политика, должны приблизить «заморозку границы на уровне к тому, где они находятся сегодня».

Газета Financial Times написала, что во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева». По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что ЗАЭС может работать только под контролем Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами