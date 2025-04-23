Вэнс заявил о «честном предложении» России и Украине по решению конфликта

Соединенные Штаты пытались выслушать и понять как позицию России по конфликту, так и Украины, США сделали Москве и Киеву «честное предложение». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Bloomberg.

«Мы сделали очень четкое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать «да», либо США выйдут из этого процесса», - подчеркнул он.

Вэнс также заявлял, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению боев.

Эти шаги, по мнению политика, должны приблизить «заморозку границы на уровне к тому, где они находятся сегодня».

Газета Financial Times написала, что во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева». По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что ЗАЭС может работать только под контролем Украины.