Вэнс заявил, что нужно сделать финальные шаги к завершению боев на Украине

Вэнс заявил о необходимости «заморозить границу» после боев на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению боев. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле», — сказал он.

Также Вэнс отметил, что эти шаги должны приблизить «заморозку границы на уровне, к тому, где они находятся сегодня».

Накануне газета Financial Times написала, что во время встречи президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербурге российский лидер заявил, что Москва «может отказаться от притязаний на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева».

По данным издания, в ответ США выдвинули идеи возможного урегулирования, которые включают юридическое признание Вашингтоном права России на Крымский полуостров, а также фактическое признание контроля Москвы над уже занятыми в ходе боевых действий территориями Украины.

Ранее Зеленский заявил, что ЗАЭС может работать только под контролем Украины.