Зеленский заявил, что ЗАЭС может работать только под контролем Украины

Зеленский: без Украины ЗАЭС не будет работать

Только Украина может быть оператором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Выступая перед журналистами, Зеленский сказал, что ЗАЭС «сама по себе сегодня не работает». Он подчеркнул, что станция не будет работать без контроля Киева даже под руководством США. Зеленский отметил, что для функционирования АЭС необходим украинский технический состав.

21 апреля газета Wall Street Journal писала, что США рассматривают установление нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. Издание не раскрыло конкретных границ предлагаемой зоны, формата контроля или того, кто будет управлять станцией. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

В тот же день глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси призвал к сдержанности боевых действий рядом с АЭС.