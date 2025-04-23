Путин встретится с президентом Палестины

Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палустины Махмуд Аббас проведут двустороннюю встречу 10 мая в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Будут, конечно», — ответил он на вопрос.

По его словам, двусторонняя встреча лидеров пройдет 10 мая.

Посол подчеркнул, что стороны обсудят ситуацию в Палестине, секторе Газа и Израиле.

Нофаль ранее заявил, что Махмуд Аббас 9 мая приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы. До этого в Кремле сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Москву прилетит президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, он направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади. Также, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, на праздновании Дня Победы в Москве ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее Трампу посоветовали отправить высокопоставленную делегацию в РФ на День Победы.