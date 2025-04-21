Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен состав делегации Украины на переговорах в Лондоне

«РБК-Украина»: Ермак возглавит делегацию на переговорах в Лондоне
close
Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию на переговорах в Лондоне. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«В украинскую делегацию войдут руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта стартуют 22 апреля с участием представителей Вашингтона, Киева и стран Европы. По его словам, консультации пройдут в Лондоне.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал сокращение численности украинской армии красной линией в переговорах о мирном урегулировании. Глава государства также отметил, что после окончания боевых действий Киев рассчитывает увеличить укомплектование ВСУ и модернизировать войска.

Ранее стало известно, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами