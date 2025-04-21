Стал известен состав делегации Украины на переговорах в Лондоне

«РБК-Украина»: Ермак возглавит делегацию на переговорах в Лондоне

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию на переговорах в Лондоне. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«В украинскую делегацию войдут руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта стартуют 22 апреля с участием представителей Вашингтона, Киева и стран Европы. По его словам, консультации пройдут в Лондоне.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал сокращение численности украинской армии красной линией в переговорах о мирном урегулировании. Глава государства также отметил, что после окончания боевых действий Киев рассчитывает увеличить укомплектование ВСУ и модернизировать войска.

Ранее стало известно, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.