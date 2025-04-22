Путин рассказал о стремлении некоторых сил на Западе восстановить отношения с Россией

На Западе есть некоторые силы, в том числе в духовной среде, стремящиеся восстановить отношения с Россией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, сообщает РИА Новости.

«Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас», — сказал глава государства, обращаясь к главе Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, это тоже свидетельствует о том, что и на Западе есть еще люди, имеются силы, духовные силы, «которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры».

Накануне Путин заявил, что страны Запада провалили все попытки нанести России стратегическое поражение.

7 ноября 2024 года президент России призвал западных политиков вернуться к системе взаимного доверия. При этом российский лидер отметил, что к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности.

Ранее Путин рассказал о друзьях России в Европе.