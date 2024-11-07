Путин призвал Запад вернуть взаимное доверие в отношениях с РФ

Президент России Владимир Путин призвал западных политиков вернуться к системе взаимного доверия. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Главная проблема в отношениях между Россией и европейскими странами — дефицит доверия», — сделал вывод Путин.

Российский лидер отметил, что к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности. Путин заявил о дефиците доверия в мировых делах, приведя в качестве примера обман западных государств с Минскими соглашениями, которые стоит переосмыслить.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.