Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у России много друзей в Европе, передает ТАСС.

По словам президента, на Западе есть большое количество сторонников традиционных ценностей, но ведут они себя тише, чем противники.

«Я хочу взять под защиту наших друзей — а у нас много друзей в Европе», — возразил Путин.

Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

До этого президент Путин выразил благодарность гражданам страны за их сплоченность и патриотический настрой. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

До этого Путин говорил, что вместе россияне смогут преодолеть любые испытания и будут поэтапно идти только вперед.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».