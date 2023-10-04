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Путин рассказал о «друзьях» России в Европе

Путин заявил, что у России много друзей в Европе

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности заявил, что у России много друзей в Европе, передает ТАСС.

По словам президента, на Западе есть большое количество сторонников традиционных ценностей, но ведут они себя тише, чем противники.

«Я хочу взять под защиту наших друзей — а у нас много друзей в Европе», — возразил Путин.

Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи.

До этого президент Путин выразил благодарность гражданам страны за их сплоченность и патриотический настрой. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

До этого Путин говорил, что вместе россияне смогут преодолеть любые испытания и будут поэтапно идти только вперед.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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