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Трамп назвал очень хорошими встречи США с Россией и Украиной

Трамп пообещал в три дня раскрыть детали встреч США с Россией и Украиной
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние встречи представителей Соединенных Штатов со своими коллегами из Российской Федерации и Украины были «очень хорошими». Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил, что подробнее выскажется на этот счет в ближайшее время.

«Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня», — сказал Трамп.

Переговоры, касающиеся урегулирования украинского конфликта, с участием представителей Вашингтона, Киева и стран Европы, стартуют 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Это станет продолжением консультаций, проходивших в Париже на прошлой неделе. По его словам, основной темой переговоров станет выработка общей позиции сторон, которую затем озвучат российским властям.

Ранее сообщалось, что США намерены достичь прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

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Переговоры о мире на Украине
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