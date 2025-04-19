США могут признать Крым российским. В рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом

Администрация президента США Дональда Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе.

США готовы признать «контроль России над Крым» в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Потенциальная уступка, по информации агентства, является последним сигналом, что президент США Дональд Трамп стремится к заключению перемирия на Украине.

Эта информация появилась после того, как Трамп и госсекретарь Марко Рубио заявили в пятницу, что администрация США готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если какая-то из сторон будет затягивать процесс, и прогресс не будет достигнут в ближайшее время.

Источники Bloomberg утверждают, что окончательные решения по этим вопросам еще не приняты.

Контуры прочного мира

В четверг, 17 апреля, в Париже состоялся ряд дипломатических встреч, обозначивших, как объявили в Европе, новую фазу урегулирования конфликта на Украине. Президент Эммануэль Макрон принял Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, параллельно украинская делегация проводила встречи с представителями «коалиции желающих» — группы из 30 стран, включая Францию, Германию и Великобританию.

США представили участникам переговоров предложения, которые они назвали «контурами прочного мира». Госдепартамент сообщил, что эти предложения были восприняты с воодушевлением. На следующий день Bloomberg сообщил подробности американского предложения. Согласно нему, по данным агентства, для прекращения огня на Украине :

линия фронта замораживается, при этом большая часть занятых Россией украинских земель отходит Москве;



с России постепенно снимаются санкции;



вхождение Украины в НАТО больше не обсуждается.

Следующий раунд многосторонних переговоров запланирован на следующую неделю в Лондоне.

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По-прежнему «хорошие шансы решить эту проблему»

Однако уже в пятницу, 18 апреля, в Белом доме Трамп «проявил нетерпение», заявив, что, хотя он надеется, что обе стороны согласятся на прекращение огня, США готовы отступить, если почувствуют, что хотя бы одна из сторон не хочет этого процесса.

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно все усложнит, мы просто скажем: вы глупцы, — заявил Трамп журналистам в пятницу в Овальном кабинете. — Вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто пропустим это мимо ушей. Но, надеюсь, нам не придется этого делать».

На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп ответил, что «я не хочу об этом говорить». Однако он полагает, что у США по-прежнему есть «хорошие шансы решить эту проблему».

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Пять территорий

Один из чиновников, с которыми поговорил Bloomberg, считает, что планы США, которые еще необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и что европейские союзники не признают «оккупированные территории российскими». Он подчеркивает, что переговоры будут бессмысленными, «если Кремль не согласится прекратить боевые действия». Кроме того, по его словам, предоставление Украине гарантий безопасности по-прежнему является неотъемлемой частью любого соглашения.

Отмена санкций, «пока Россия продолжает оккупировать большие территории Украины», может оказаться проблематичной для союзников Киева, считает Bloomberg.

Снятие ограничений Евросоюза, включая размораживание российских активов, требует поддержки всех государств-членов.

Стивен Уиткофф, который встречался с президентом России Владимиром Путиным уже трижды, на этой неделе сообщил Fox News, что ключ к общему соглашению вращается вокруг «пяти территорий», не вдаваясь в подробности. Вероятно, речь о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также Крыме.

Выступая перед журналистами в Киеве в четверг, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Уиткоффа за «принятие российской стратегии»: «Мы не обсуждаем территории до прекращения огня. Мы никогда не будем считать украинские земли российскими».