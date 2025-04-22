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Военный эксперт рассказал о фейках Киева, опубликованных во время перемирия

Аналитик Марочко: Киев во время перемирия публиковал фейки об ударах РФ
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Depositphotos

Киев в период действия пасхального перемирия публиковал фейки для дискредитации военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была о нарушении нашими бойцами режима прекращения огня и активном наступлении», — отметил он.

Анализ западных и украинских СМИ во время пасхального перемирия «выявил массу вбросов» с публикациями, дискредитирующими армию РФ, подчеркнул Марочко. Он добавил, что материалы имели признаки «сфабрикованных сюжетов и явно готовились заранее».

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля.

Позже Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее военный эксперт раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия.

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