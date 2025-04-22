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В Кремле завершились переговоры Путина и султана Омана

Переговоры Путина и султана Омана Аль Саида завершились в Кремле
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

В Кремле подошли к концу переговоры делегаций России и Омана с участием президента РФ Владимира Путина и главы султаната Хайсама бен Тарика Аль Саида. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после окончания диалога представителей государств стороны обменяются документами.

В ходе переговоров главы стран обсудили комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике.

Сообщалось, что султан Омана и президент РФ планируют подписать десять соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, российская и оманская стороны также планируют подписать протокол о создании общей комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

Ранее Путин анонсировал проведение российско-арабского саммита.

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