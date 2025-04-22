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Эксперт: пасхальное перемирие стало шагом к миру на Украине

Военэксперт Подберезкин: перемирие на Пасху стало шагом к миру на Украине
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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пасхальное перемирие стало шагом к миру на Украине. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Он подчеркнул, что Пасха заслуживает временного прекращения огня, однако у этого решения есть и политический подтекст.

«Есть Трамп. И не только он, есть на Западе еще люди, которые считают, что этот конфликт исчерпал все возможности. Что его нужно останавливать. Ищут способы его прекращения. Идет набор мелких, как правило, внешне не слишком результативных, но многочисленных шагов. И к этим шагам прибавилась наша инициатива», — сказал эксперт.

Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек в полночь 21 апреля. Команд по его продлению от Верховного главнокомандующего ВС РФ не поступало.

Боевые действия возобновились. Что будет дальше и какова вероятность достижения соглашения о прекращении огня — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в США оценили готовность России к переговорам с Украиной.

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