Пасхальное перемирие кончилось. Что дальше?

Военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск «Север» во время отработки боевого слаживания в Курской области, апрель 2025 года

Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек в полночь 21 апреля. Команд по его продлению от Верховного главнокомандующего ВС РФ не поступало. Боевые действия возобновились. Что будет дальше и какова вероятность достижения соглашения о прекращении огня, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вашингтон приветствовал бы продление пасхального перемирия и после 20 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Однако глава Белого дома по этому поводу не выступил и лично своей позиции о дальнейших перспективах прекращения огня не обозначил. По мнению газеты Washington Post, объявленное Путиным перемирие — это попытка «успокоить все более нетерпеливую администрацию Трампа и продемонстрировать заинтересованность Москвы в мирных переговорах».

Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили пасхальное перемирие.

«ВСУ предприняли шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики, а также в районе Олешни Курской области, которые были отражены», — говорится в заявлении МО.

Тем временем боевые действия с 00:00 21 апреля разгорелись с новой силой. Наиболее существенный момент в дальнейшей интенсификации боевых действий и озабоченностей украинской стороны — объем поставок вооружения и военной техники со стороны коллективного Запада, в первую очередь дальнобойных ракет, а также сил и средств ПВО (в первую очередь ЗРК/ЗРС с потенциалом нестратегической противоракетной обороны).

Цели Киева в ведении вооруженной борьбы остаются прежними: с помощью западного оружия (в первую очередь крылатых ракет большой дальности) нанести такие потери ВС России в личном составе и технике, поразить критически важные объекты в оперативном и стратегическом тылу РФ, которые поставили бы перед политическим руководством России вопрос об эффективности продолжения боевых действий.

Что касается разного рода мирных инициатив, то камнем преткновения был и остается территориальный вопрос.

Огонь прекратить можно, и в течение достаточно короткого времени. Но при этом нет ответа на главный вопрос, которому обычно предшествует прекращение огня — каким образом будет выглядеть окончательное мирное урегулирование вооруженного конфликта. А тут все упирается в главную проблему — кому и какие отойдут территории.

Если нет ответа на главный вопрос, то прекращение огня (на 30 дней и более продолжительный период) может быть использовано украинской стороной для отдыха и доукомплектования войск, пополнения запасов материальных средств, проведения дальнейших мобилизационных мероприятий, углубления военно-технического сотрудничества с Западом. И если так и не удастся договориться по основным вопросам, боевые действия после любого перемирия могут вспыхнуть с новой силой.

Следует заметить, что на всех предыдущих переговорах и консультациях украинское руководство практически удалось убедить в том, что по итогам военных действий Киев потеряет часть своих территорий (по линии фронта). Есть данные, что окружение президента страны Владимира Зеленского с таким вариантом уже согласно, но отдавать остальную территорию, включая Херсон и Запорожье, в Киеве отнюдь не намерены. А вот это уже категорически не устраивает Москву.

Позиция США

И хотя глава Белого дома, видимо, планировал войти в историю как миротворец всех времен и народов, Дональду Трампу так и не удалось добиться мира на Украине ни за 24 часа, ни за 24 дня, ни даже за первые 100 суток своего президентства. Несмотря на порой грозную риторику, в Вашингтоне, похоже, начинают терять интерес к этому конфликту.

Причем надо заметить, что позиция Белого дома по вопросу урегулирования вооруженного конфликта не выглядит однозначной и последовательной. Ее болтает от трехдневных ультиматумов до желания вовсе устраниться от какой-либо роли в этом вопросе. И поэтому воспринимать тезисы, озвучиваемые Вашингтоном, как нечто окончательное и не подлежащее сомнениям, сегодня не стоит. Они могут существенно измениться, причем в самое ближайшее время.

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К примеру, в Париже государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США прекратят попытки выступать посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки.

Госсекретарь при этом отметил, что Трамп заинтересован в заключении мирного соглашения, но у него много других приоритетов и он готов двигаться дальше, если не появятся признаки прогресса.

Но после встречи в Париже появилась информация, что Белый дом планирует добиться полного прекращения огня на территории Украины в течение нескольких недель. США в столице Франции предложили план урегулирования конфликта, который подразумевает, что Россия оставляет за собой все территории, перешедшие под ее контроль.

Новая встреча делегаций из США, Германии, Франции и Великобритании должна пройти в ближайшее время в Лондоне. Стороны намерены продолжить дискуссию, начатую в Париже.

Словом, ситуация развивается.

Позиция Киева

Перспективы завершения конфликта на Украине во многом связаны с чертами характера президента Зеленского. В настоящее время он позиционирует себя как лидер свободного мира, ведущий неравный бой с империей зла; как главу государства, отстаивающего атлантические ценности и идеалы, как передний край борьбы с силами тьмы. За эти несколько лет Зеленский привык находиться в мейнстриме мировой политики.

Можно в этом плане задаться и таким вопросом — как будет выглядеть президент Украины и насколько изменится его роль и влияние, если прекратятся боевые действия?

С большой долей вероятности можно предположить, что после завершения конфликта Зеленский сойдет с первых полос мировых СМИ и вернется к статусу главы разоренного и захолустного государства с перспективой ближайших президентских выборов, на которых его победа — далеко не факт.

Не исключены и расследования по поводу нецелевых трат средств, полученных от США и государств-участников НАТО. Подобная ситуация никак не устраивает Зеленского, поэтому президент Украины не заинтересован в завершении конфликта. Кроме того, по свидетельствам людей, близких к Зеленскому, он искренне верит, что ситуация может резко измениться в его пользу, и президент Украины «забьет гол на последней минуте матча».

Повторим, главный вопрос и камень преткновения в любых мирных переговорах — вопрос территорий. Киев категорически отвергает любые уступки. Украина никогда не признает утраченных территорий и будет добиваться их возвращения дипломатическим путем, об этом в Киеве неоднократно заявляли.

Позиция России

Достигнутые в Стамбуле в 2022 году соглашения могут стать базой для переговоров с Украиной, считают в Кремле. В качестве условий для начала переговоров Россия выдвигает признание пяти регионов российскими, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от членства в НАТО и снятие западных санкций.

Киев гипотетически может «уступить на время» России территории «по линии фронта», но признавать их российскими никогда не будет. Как считают многие аналитики, международное признание даже этих территорий в исторически обозримый срок весьма и весьма маловероятно.

Что дальше?

30-часовое перемирие завершено. Боевые действия возобновились с прежней интенсивностью. Следует отметить, что ВСУ на данный момент не потеряли боеспособности. Они хотя и отступают на большинстве направлений, но на некоторых участках продолжают удерживать занимаемые оборонительные рубежи.

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И хотя ВСУ понесли за последнее время чувствительные потери, они еще не потерпели таких разгромных поражений на фронтах, которые ребром бы поставили вопрос о целесообразности продолжения сопротивления.

Как говорил видный российский военный теоретик Николай Головин, «влияние боевых действий заключается не в убиении неприятельских войск, а в убиении их духа». Оставаясь на реалистических позициях оценки обстановки, можно сказать, что в отношении частей и соединений ВСУ это еще не достигнуто.

Поэтому никакого другого пути, чтобы смягчить позиции официального Киева по вопросам завершения конфликта, как проведение со стороны ВС России весенне-летней кампании сугубо наступательного характера и с самыми решительными целями, похоже, нет.

Только череда сокрушительных разгромов ВСУ может в самое короткое время привести к заключению мирных договоренностей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).