СМИ сообщили, что украинцы-католики были недовольны папой Римским

Reuters: украинцы-католики считали, что Франциск не поддержал их в конфликте

Украинские католики были недовольны папой Римским Франциском из-за того, что понтифик не встал на сторону Киева. Об этом пишет Reuters.

В материале говорится, что в прошлом году Франциск говорил о том, что тот, кто способен признать поражение, «поднять белый флаг» и начать переговоры, сильнее.

«К сожалению, с его стороны были некоторые субъективные суждения. Я надеюсь, что следующий папа будет мудрее, просвещеннее и лучше», — сказал прихожанин церкви во Львове и бывший служащий Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить похороны понтифика.

Также сообщалось, что прощание с папой Римским будет отличаться от церемоний погребения его предшественников. Похоронный обряд традиционно будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, но тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба.

Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана, при этом большинство понтификов хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.