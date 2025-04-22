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Зеленский планирует посетить похороны папы Римского

УП: Зеленский собирается приехать на похороны папы Римского Франциска
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Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается приехать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщает украинское издание «Украинская правда».

«Президент Зеленский планирует посетить церемонию прощания с папой Франциском», - говорится в сообщении издания.

Сообщалось, что прощание с папой Римским будет отличаться от церемоний погребения его предшественников. Похоронный обряд традиционно будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, но тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба.

Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана, при этом большинство понтификов хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также планирует посетить похороны папы Римского Франциска.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.

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