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El Mundo усомнилась в ресурсах Украины для интересов США

El Mundo: наличие редкоземельных металлов на Украине ничем не подтверждено
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Mariam Zuhaib/AP

Экс-сотрудник Госдепартамента Тайсон Баркер поставил под сомнение наличие у Украины достаточных запасов редкоземельных металлов для интересов США. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Баркер отметил, что Украина располагает месторождениями нефти, газа, лития и графита, но их объемы не являются значимыми в глобальном масштабе. Информация, на которую опирается администрация США, устарела, а крупные компании не заинтересованы в проектах из-за отсутствия коммерческой выгоды. Издание называет потенциальную сделку «шантажом со стороны Штатов», подчеркивая ее нереалистичность.

«Никто не знает, хватит ли Украине ресурсов. Даже имеющиеся запасы неконкурентоспособны», — заявил Баркер.

20 апреля украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что соглашение с США по редкоземельным металлам ставит под угрозу суверенитет Украины.

Накануне правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

12 апреля спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что стоимость запасов украинских полезных ископаемых никому не известна.

Ранее депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине.

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