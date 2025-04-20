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В Госдуме назвали Зеленского «антихристом», узурпировавшим власть на Украине

Депутат Шеремет: пасхальное перемирие стало неожиданным для антихриста Зеленского
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Пасхальное перемирие, объявленное российским лидером Владимиром Путиным, стало полной неожиданностью для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с  News.ru.

«Для антихриста Зеленского, узурпировавшего власть на Украине, мирные инициативы президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стали как снег на голову», — сказал Шеремет.

По его мнению, на Украине наблюдается «предреволюционный хаос», поэтому никто не может гарантировать соблюдение перемирия. Он предположил, что оно будет соблюдаться лишь со стороны ВС РФ.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлится до 00:00 21 апреля.

Ранее в Британии указали на «интересную» деталь в заявлении Путина о пасхальном перемирии.

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