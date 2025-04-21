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В США назвали пасхальное перемирие жестом доброй воли РФ

CNN: пасхальное перемирие стало жестом доброй воли со стороны России
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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным на срок с 19 по 21 апреля, стало жестом доброй воли. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Для Кремля это было жестом доброй воли в форме российского перемирия, которое обнажило украинское руководство и его европейских сторонников как реальное препятствие к сделке Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Белого дома по-прежнему сохраняет оптимистичный настрой в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее Путин объяснил, почему Киев продолжает конфликт с РФ.

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