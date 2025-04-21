Путин заявил, что Киев «тырил» деньги из новых регионов РФ

Власти Украины выкачивали ресурсы и «тырили» деньги из регионов Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований, передает сайт Кремля.

«С 60-х годов ничего там (в регионах. — «Газета.Ru») не происходило, ничего не вкладывалось. Мы прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались — выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих регионов. Деньги «тырили», извините за простоту выражения», — сказал глава государства.

Путин добавил, что украденные деньги правительство Украины до сих пор хранит на банковских счетах за рубежом.

В декабре прошлого года Путин заявил, что новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый. По словам главы государства, возрождение Донецкой и Луганской народных республик идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности.

Ранее Путин уличил Украину в попытке перехватить инициативу о перемирии.