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Путин заявил, что Киев «тырил» деньги из новых регионов РФ

Путин: Украина выкачивала ресурсы и «тырила» деньги из Донбасса и Новороссии
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Власти Украины выкачивали ресурсы и «тырили» деньги из регионов Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований, передает сайт Кремля.

«С 60-х годов ничего там (в регионах. — «Газета.Ru») не происходило, ничего не вкладывалось. Мы прекрасно теперь понимаем. Там только одним занимались — выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих регионов. Деньги «тырили», извините за простоту выражения», — сказал глава государства.

Путин добавил, что украденные деньги правительство Украины до сих пор хранит на банковских счетах за рубежом.

В декабре прошлого года Путин заявил, что новые регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, имеют очень большой потенциал развития, в том числе налоговый. По словам главы государства, возрождение Донецкой и Луганской народных республик идет хорошими темпами, они входят в зону самообеспеченности.

Ранее Путин уличил Украину в попытке перехватить инициативу о перемирии.

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