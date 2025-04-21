Путин уличил Украину в попытке перехватить инициативу о перемирии

Украинская сторона пытается перехватить инициативу о перемирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», передает РИА Новости.

«Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения», — заявил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев совершенно бездарно игнорирует все шансы, которые ему дает международное сообщество и в первую очередь Россия для достижения мира.

По ее словам, российское руководство не раз говорило о том, что Киев недоговороспособен.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в свою очередь заявил о разочаровании США, которое связано с недоговороспособностью украинской стороны. Он подчеркнул, что Москва «буквально ежедневно» доказывает Вашингтону нежелание Киева урегулировать конфликт.

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до полуночи 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений.