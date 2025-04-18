Рубио заявил, что США могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной

Рубио: США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной

США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

«Рубио заявил в пятницу, что, если положить конец войне на Украине невозможно, Соединенным Штатам следует отказаться от своих усилий и двигаться дальше», - говорится в сообщении.

Рубио также сообщал, что США в данный момент не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Однако, отметил государственный секретарь США, этот вопрос поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Также Рубио заявил, что за несколько дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Он добавил, что Вашингтон готов помочь урегулировать конфликт, но только если украинская и российская стороны «серьезно настроены на мир».

Ранее Лавров созвонился с Рубио.