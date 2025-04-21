«Нас подарили, как мешок картошки». Могут ли США признать Крым российским?

Соединенные Штаты ждут от Киева уступок для урегулирования украинского кризиса. Для быстрого решения вопроса Вашингтон даже может признать Крым российским, пишет The Wall Street Journal. Как официальное признание со стороны Штатов повлияет на развитие Крыма и почему Трамп решил пойти на уступки — в материале «Газеты.Ru».

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщает, что Вашингтон может признать Крым российским для урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, в Белом доме ждут уступок от Киева, включая отказ от вступления в НАТО.

По информации газеты, Штаты ждут ответа от Украины. Ожидается, что он будет предоставлен во время встречи официальных представителей Вашингтона, Киева и стран Европы в Лондоне, которая должна состояться в конце этой недели. Если позиции сторон совпадут, то предложения направят российской стороне.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма российским и не соглашалась на это. По словам Лещенко, все участники делегаций во время встреч говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются.

Ранее член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф также предупреждал власти Украины, что они должны быть готовы к территориальным уступкам, если хотят получить мирную сделку с Россией.

«Решение объявить пасхальное перемирие нужно воспринимать как положительный знак, так как православная и католическая Пасха выпали на один и тот же день. Сейчас нам нужно двигаться к полноценному прекращению огня, и это значит, что Киев должен быть готов сделать территориальные и другие уступки», — сказал Балф.

В Кремле же, комментируя слухи о том, что США готовы признать Крым территорией РФ в ходе сделки по Украине, призвали относится к такой информации аккуратно.

«Нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Новый импульс для Крыма

Депутат Госдумы VIII созыва от республики Крым Леонид Бабашов подтвердил, что официальное признание Крыма территорией России будет не лишним для республики.

«Крым есть и будет российским, но я думаю, что это точно лишним не будет и показывает, что какая-то адекватная обратная связь от американской стороны все-таки есть. Крым всегда был российским и то, что мы оказались в составе Украины — нелепая случайность. Нас передали, как мешок картошки», — сказал «Газете.Ru» депутат.

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что даже начавшиеся разговоры в СМИ о признании Крыма — это хороший знак.

«Пока только пресса сообщает со ссылкой на неназванные источники о решении администрации США признать Крым российской территорией, надо дождаться официальных заявлений. Однако сам по себе разговор, даже в средствах массовой информации, — это хороший знак. В США понимают законность воссоединения Крыма с Россией и признают законность проведения референдума», — сказал Цеков.

Он уверен, что официальное признание Крыма территорией РФ от Соединенных Штатов будет полезным для республики. При этом он подчеркнул, что и без этого признания Крыму удавалось динамично развиваться последние 10 лет:

«Конечно, это будет важный шаг для нас. Это, возможно, снимет санкции, под которыми мы находимся. А кроме того, это серьезный шаг к признанию других новых регионов, которые воссоединились с Россией. При этом самое главное для нас — это признание России и включение в состав РФ».

Возможное признание Крыма российским для Вашингтона может стать пробным вариантом для будущих шагов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«Официальное признание Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС», — заявил депутат.

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Белик считает, что Штаты не просто так готовы признать Крым российской территорией:

«В случае признания Штатами Крыма, который более 10 лет успешно развивается в составе России, как минимум, полуостров будет избавлен от санкций США, что, разумеется, даст ему новый импульс развития. Но и этот вопрос Вашингтон постарается использовать с выгодой для себя, вернувшись к нему в дальнейшем в спорной ситуации с Гренландией».

Слабость Трампа?

Первым о том, что США возможно готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщило агентство Bloomberg. Оно также отметило, что Вашингтон стремится как можно быстрее покончить с украинским вопросом.

«Потенциальная уступка России со стороны администрации Трампа является последним сигналом того, что Белый дом стремится закрепить соглашение о прекращении огня. В противном случае администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира. Трамп продемонстрировал свое нетерпение и недовольство уже в пятницу», — говорится в материале.

В комментарии для «Газеты.Ru» политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что реальная возможность для заключения мирного соглашения налицо и это было понятно с самого начала. По его словам, после того как соглашение не удастся заключить, на Трампа посыплются обвинения.

«Трампа в любом случае будут критиковать по самым разным позициям. Но невозможность добиться мирного урегулирования на Украине, которое было одним из главных предвыборных обещаний, — это настоящее поражение. И, судя по всему, к этому все идет. Мы видим, что Европа встала довольно жестко на позицию, что никакой сделки не будет. Очевидно, что базовые требования России не могут быть обеспечены, и Трамп на ЕС или Украину никак повлиять не может», — сказал политолог.

Главным нарративом Белого дома, по мнению Дробницкого, сейчас становится позиция: «вы не хотите мира, мы все бросаем и уходим». Об этом уже говорил госсекретарь Марко Рубио, но этот ультиматум Штатов сейчас кажется немного слабеньким.

«Подобный ультиматум должен был прозвучать еще в январе и более жестко. США должны были обозначить, что это не их война, а все, кто туда тянет, должны были быть объявлены врагами Штатов. Вот это был бы сильный ход. Он бы тоже встретил, конечно, сопротивление, но это была бы заявленная позиция. А так действительно 90 дней администрация протопталась на одном месте с совершенно очевидным исходом», — считает Дробницкий.

Несмотря на то, что украинский конфликт администрации Трампа завершить не удалось, первые 90 дней Трампа обнажили всю картину расклада сил на Западе. По мнению Дробницкого, сейчас стало ясно, что с единым Западом покончено.

Политолог предположил, что Трамп «может бросить украинский конфликт и заняться постепенным налаживанием отношений с Россией»:

«Неважно, через снятие санкций, без снятия санкций. Но стороны могут продолжить развивать взаимопонимание ввиду того, что сиюминутные, тактические цели, у России и у этой администрации совпадают».