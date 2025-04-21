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Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной

Песков: Путин готов обсудить с Украиной отказ от ударов по гражданским объектам
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин готов обсудить именно с украинской стороной отказ от ударов по гражданским объектам. Такое уточнение в заявление российского лидера внес его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент имел в виду именно переговоры и обсуждения с украинской стороной», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России и ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинской стороной. Пресс-секретарь уточнил, что тема с отказом от ударов по гражданским объектам — еще одно предложение Путина в этом плане.

До этого Песков прокомментировал сообщения из Вашингтона о том, что членство Украины в НАТО исключено. Представитель Кремля заявил, что такое решение вызывает удовлетворение российской стороны. Он подчеркнул, что данные заявления совпадают с позицией Москвы. По словам Пескова, возможное вступление Украины в НАТО является одной из первопричин конфликта.

Ранее в США предложили Украине пойти на уступки для урегулирования конфликта.

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