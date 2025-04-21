МИД России выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что понтифик запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, приверженец идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике. В МИД подчеркнули, что Россия и Святой Престол при Франциске последовательно развивали конструктивный диалог.

«В России надеются, что духовное наследие Папы Римского послужит основой для продолжателей дела понтифика», — добавили там.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения. Франциск трижды встречался с Путиным, встречи проходили в 2013, 2015 и 2019 годах.

Понтифика не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Он умер в возрасте 88 лет. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие после смерти папы Римского.