Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД России выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского

МИД РФ: папа Франциск запомнится как выдающийся религиозный деятель
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что понтифик запомнится как выдающийся религиозный и государственный деятель, приверженец идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике. В МИД подчеркнули, что Россия и Святой Престол при Франциске последовательно развивали конструктивный диалог.

«В России надеются, что духовное наследие Папы Римского послужит основой для продолжателей дела понтифика», — добавили там.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения. Франциск трижды встречался с Путиным, встречи проходили в 2013, 2015 и 2019 годах.

Понтифика не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Он умер в возрасте 88 лет. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие после смерти папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами