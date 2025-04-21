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Путину и Зеленскому предложили новое перемирие в честь смерти папы Римского

Глава Союза староверов призвал продлить перемирие в связи со смертью папы Римского
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Yara Nardi/REUTERS

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с «Газетой.Ru» призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжить пасхальное перемирие в честь папы Римского Франциска — хотя бы на время его похорон.

«Бог как раз сподобил, чтобы он умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. Он увидел плоды своей деятельности. Я так с ним говорил, когда он еще в больнице лежал, что он должен выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности. На самом деле он их увидел. Конечно же, я бы хотел призвать лидеров России и Украины, чтобы в честь папы Франциска продолжить перемирие, по крайней мере на время его похорон, тем самым отметив весь его гуманитарный вклад в развитие человечества», – сказал он.

Севастьянов отметил, что преемнику папы Римского будет нелегко подражать такому человеку.

«Это человек, который был способен заниматься высокими материями богословскими, политическими, а также совершенно бытовыми, человеческими. Поэтому новому преемнику будет очень сложно, потому что ему нужно будет подражать этому человеку. Это будет очень нелегко. С одной стороны, трагедия, с другой – он прожил христианскую жизнь и как его жизнь закончилась, тоже показательно. То, что он сподобился умереть на Пасху и во время начавшегося перемирия, – это очень серьезный знак», – заключил он.

21 апреля агентство Reuters сообщило о смерти папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) на 89-м году жизни. Он был избран папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее в Союзе староверов заявили, что папа Римский попал в рай.

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