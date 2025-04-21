Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Пентагона описал действия России в случае масштабного удара США по Ирану

Макгрегор: Россия не оставит без ответа возможный масштабный удар США по Ирану
close
US Navy/Global Look Press

Россия не будет бездействовать в случае масштабного удара США по Ирану. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы (США. — прим. ред.) масштабно ударим по Ирану», — написал Макгрегор.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. В договоре обозначены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Ирана в долгосрочной перспективе. Соглашение закрепляет статус сторон как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с преступностью, энергетику, финансы, промышленность и другие.

2 апреля британская газета Daily Express писала со ссылкой на источники в Белом доме, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Как отмечала газета, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

19 марта портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

Ранее в Иране пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами