Бывший советник Пентагона описал действия России в случае масштабного удара США по Ирану

Россия не будет бездействовать в случае масштабного удара США по Ирану. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Иран стратегически важен для России. Именно поэтому Москва не будет стоять в стороне и ничего не делать, если мы (США. — прим. ред.) масштабно ударим по Ирану», — написал Макгрегор.

21 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. В договоре обозначены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Ирана в долгосрочной перспективе. Соглашение закрепляет статус сторон как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с преступностью, энергетику, финансы, промышленность и другие.

2 апреля британская газета Daily Express писала со ссылкой на источники в Белом доме, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Как отмечала газета, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

19 марта портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

Ранее в Иране пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну.