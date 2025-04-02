В Иране пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну

Азизи в ответ на угрозы США: иранцы отрежут ногу любому, кто вторгнется в страну

Иранцы отрежут ногу любому, кто вторгнется на территорию страны. Так председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи отреагировал на угрозы со стороны властей США, передает агентство IRNA.

«Если нога какого-либо агрессора ступит на священную территорию исламского Ирана, мы отрежем эту ногу. Согласно учению Исламской Революции, мы не были инициаторами ни одной из войн, но мы научились решительно и жестко противостоять агрессорам», — сказал он.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо в Совет Безопасности организации с требованием осудить угрозы Трампа в адрес Тегерана.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.