Фицо заявил, что никто не запретит ему посетить парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Так он отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас не ездить в столицу России на 9 Мая.

По словам главы словацкого правительства, он прибудет в Москву 9 мая.

«Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939», — написал он.

Политик считает, что предупреждение Каллас о том, что участие лидеров европейских стран в мероприятиях по случаю Дня Победы не приветствуется, свидетельствует о необходимости дискуссии в Евросоюзе о сущности демократии.

«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что являюсь легитимным премьером Словакии, суверенной страны. Никто мне не может приказывать, куда я должен или куда не должен ездить», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что посетит российскую столицу, чтобы отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили Словакию.

Накануне глава евродипломатии предупредила о последствиях, которые ждут страны ЕС и те страны, которые только хотят стать частью объединения, в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая. Она отметила, что Евросоюз направил им четкое указание воздержаться от поездки на московские торжества. По ее словам, празднования 80-летия Победы в России вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.

Вместо поездки в Москву Каллас призвала европейских лидеров чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать ей свою поддержку.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.

Ранее в Госдуме призвали отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.