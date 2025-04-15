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Володин оценил заявление Каллас о Параде Победы в Москве

Володин призвал отстранить Каллас и отдать под международный трибунал ООН
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас необходимо отстранить от занимаемой должности и отдать под международный трибунал ООН. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Он прокомментировал слова дипломата, которая потребовала от представителей стран региона отказаться от поездок в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — подчеркнул парламентарий.

14 апреля глава евродипломатии провела пресс-конференцию, в ходе которой высказалась об организации Парада Победы в Москве. Она пригрозила странам — членам ЕС и кандидатам на вступление в региональное содружество серьезными последствиями, если их представители посетят РФ для участия в данном мероприятии.

Каллас добавила, что празднование 80-летия Победы в российской столице вызывает серьезную реакцию в Брюсселе.

Ранее сербский президент Александар Вучич подтвердил свой визит в Москву в День Победы.

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