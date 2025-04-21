Путин отреагировал на предложение не бить по гражданской инфраструктуре

Путин: с предложением не бить по гражданской инфраструктуре «надо разобраться»

Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности договориться о том, чтобы не бить по объектам гражданской инфраструктуры, заявил, что с этим надо разобраться. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — заявил он.

Также Путин заявил, что российские войска наносят удары по гражданским объектам, если они используются Вооруженными силами Украины.

Кроме того, президент России заявил, что за период пасхального перемирия было зафиксировано почти 5 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Путин добавил, что украинские войска 90 раз пытались атаковать российские позиции. Кроме того, было зафиксировано порядка 1,4 тысячи артобстрелов. Он подтвердил, что боевые действия после окончания действия перемирия возобновились.

Ранее Путин поддержал ужесточение наказания за дискредитацию армии.