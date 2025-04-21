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Путин высказался о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Путин: ВСУ нарушили перемирие почти пять тысяч раз, но было снижение активности
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Сергей Карпухин/РИА Новости

За период пасхального перемирия было зафиксировано почти 5 тыс. нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника, это правда. Это оценки, в том числе и командующих группировками наших. Но тем не менее, почти 5 тысяч нарушений было - 4,9 тысячи», — сказал он.

Путин добавил, что ВСУ 90 раз пытались атаковать российские позиции. Кроме того, было зафиксировано порядка 1,4 тысячи артобстрелов.

До этого Путин заявлял, что Вооруженные силы РФ добьют украинскую армию.

Также Путин подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». По его словам, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.

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