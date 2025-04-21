Путин поддержал ужесточение наказания за дискредитацию армии

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Теперь за дискредитацию армии, если она совершена по найму или из корыстных побуждений, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы .

Также закон предусматривает уголовную ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, если исполнение такого решения влечет ответственность для российских чиновников или военнослужащих. В случае нарушения обвиняемому будет грозить до семи лет лишения свободы.

Помимо этого, документ устанавливает ответственность за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Согласно закону, нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Несколькими часами ранее Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. В документе обозначены правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества между странами в долгосрочной перспективе.

Ранее Путин утвердил изменения в ношении военной формы для армии и спецслужб.