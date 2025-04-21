Путин объяснил, почему наносятся удары по гражданским объектам

Российские войска наносят удары по гражданским объектам, если они используются Вооруженными силами Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

«Ну, например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов», — сказал глава государства.

Путин добавил, что военные, которых награждали в Сумах, совершали преступления в Курской области. По словам российского лидера, удар по объекту стал «возмездием».

Кроме того, президент России заявил, что за период пасхального перемирия было зафиксировано почти 5 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Путин добавил, что украинские войска 90 раз пытались атаковать российские позиции. Кроме того, было зафиксировано порядка 1,4 тысячи артобстрелов.

Ранее Путин раскрыл позицию Киева по предложению о перемирии.