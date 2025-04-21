Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин объяснил, почему наносятся удары по гражданским объектам

Путин: РФ наносит удары по гражданским объектам, если их используют ВСУ
close
Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Российские войска наносят удары по гражданским объектам, если они используются Вооруженными силами Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

«Ну, например, всем хорошо известен удар наших вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов», — сказал глава государства.

Путин добавил, что военные, которых награждали в Сумах, совершали преступления в Курской области. По словам российского лидера, удар по объекту стал «возмездием».

Кроме того, президент России заявил, что за период пасхального перемирия было зафиксировано почти 5 тыс. нарушений со стороны ВСУ. Путин добавил, что украинские войска 90 раз пытались атаковать российские позиции. Кроме того, было зафиксировано порядка 1,4 тысячи артобстрелов.

Ранее Путин раскрыл позицию Киева по предложению о перемирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами