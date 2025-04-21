В Кремле прокомментировали сообщения США о том, что членство Украины в НАТО исключено

Песков позитивно оценил сообщения США о том, что членство Украины в НАТО исключено

Сообщения из Вашингтона на разных уровнях о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе исключено, вызывают удовлетворение российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Он подчеркнул, что данные заявления совпадают с позицией Москвы о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективу интеграции с альянсом. В противном случае это представляло бы угрозу для национальных интересов России, добавил Песков.

По его словам, данный фактор является одной из первопричин конфликта, о котором говорил президент РФ Владимир Путин.

Представитель Кремля отметил, что работа по поиску путей мирного урегулирования конфликта не может и не должна проходить в публичной плоскости, а только в дискретном режиме. В этой ситуации нужно очень аккуратно относиться к обезличенным вбросам информации, заключил Песков.

17 апреля спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий. На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ заявили, что США предложили Украине пойти на уступки для урегулирования конфликта