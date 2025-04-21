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СМИ утверждают, что США предложили Украине пойти на уступки для урегулирования конфликта

WSJ: США в рамках урегулирования на Украине хотят признать Крым
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Shannon Stapleton/Reuters

США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что в текущий момент США ждут ответа от Украины. Ожидается, что он будет предоставлен во время встречи официальных представителей Вашингтона, Киева и Европы в Лондоне, которая должна состояться в конце этой недели. Если позиции сторон совпадут, то предложения будут направлены российской стороне, говорится в публикации.

О том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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