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Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной
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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«И ранее президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной», — подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник, 21 апреля, Песков заявил, что сообщения из Вашингтона на разных уровнях о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе исключено, вызывают удовлетворение российской стороны.

17 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий. На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ заявили, что США предложили Украине пойти на уступки для урегулирования конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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