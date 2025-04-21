Песков ответил на вопрос о возможном приезде Трампа в Москву на 9 Мая

Песков: речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет

Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 Мая на данный момент не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Речи об этом не шло», — ответил он на соответствующий вопрос.

Сразу несколько мировых лидеров прибудут в Москву на парад Победы. В 2025 году победе в Великой Отечественной войне будет 80 лет.

Известно, что в столицу приедут президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Среди почетных гостей также будет президент Сербии Александар Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на 9 Мая.