Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию на 9 мая. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает »Интерфакс».

«Сегодняшняя встреча — хорошая возможность для сверки часов в свете подготовки к визиту президента Мадуро, который будет с нами по случаю 9 Мая», — подчеркнул он в рамках встречи с венесуэльским коллегой Иваном Хилем на Анталийском дипломатическом форуме.

На празднование 80-летия Победы в Москву приедут сразу несколько лидеров государств. Среди почетных гостей будет президент Сербии Александр Вучич, который также направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Как сообщал Лавров, на празднование Дня Победы в Москве также ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы посетит и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель также подтвердили свой приезд в Москву на 9 Мая.

При этом российский президент Владимир Путин говорил, что будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая.

Ранее на Украине высказались о возможном визите Трампа в Москву 9 мая.