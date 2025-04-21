Политолог Скачко: Киев не может согласиться с инициативами Москвы

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии четко дало понять, что Москва готова к урегулированию конфликта. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Но [украинский лидер] Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», — отметил эксперт.

Что касается США, то они вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, как они на это отреагируют. Пока Вашингтон ограничивается лишь заявлениями о желании продления перемирия, добавил Скачко.

Как сообщает Минобороны РФ, за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 4900 нарушений.

По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее экс-депутат Рады заявил о неподконтрольности украинской армии Зеленскому.