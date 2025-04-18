В МИД РФ объяснили заявление о возможном выходе США из мирного процесса

Окончательного решения США по возможному выходу Вашингтона из мирного процесса по Украине нет, Россия понимает разочарование Соединенных Штатов, которое связано с недоговороспособностью украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя соответствующее заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Окончательного решения со стороны США нет. Есть только заявление в формате ожидания. В дальнейшем, опять же, речь идёт о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с бесперспективностью попыток урегулирования», — подчеркнул он.

Москва «буквально ежедневно» доказывает Вашингтону отсутствие намерений Киева договариваться, добавил Мирошник. К примеру, РФ предоставила США данные об итогах периода тридцатидневного моратория на удары по энергообъектам, отметил он.

«Мы прекрасно понимаем вот эти, скажем так, комментарии, связанные с возможным разочарованием американцев в недоговороспособности Украины», — сказал посол.

Как добавил Мирошник, миротворческая риторика Киева не соответствует реальным действиям властей Украины, что говорит об отсутствии у украинской стороны планов по урегулированию конфликта. Российский дипломат отметил, что «определенное разочарование» США на данный момент никоим образом не описывает дальнейшие действия Вашингтона.

18 апреля глава Рубио в ходе пресс-конференции заявил, что переговоры не могут продолжаться вечно. Он добавил, что Вашингтон три года поддерживал Киев, но теперь достигнута точка, когда нужно сфокусироваться на другом.

По его словам, США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Рубио, что США могут выйти из мирного процесса по Украине.