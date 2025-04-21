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Путин высказался о позиции Киева по мирным инициативам

Путин: Украине «подсказали» не пренебрегать мирными инициативами
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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Украинским властям «подсказали», как нужно реагировать на мирные инициативы, уверен президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Мы видели первичную реакцию <...>. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал — скорее всего, иностранные кураторы, — что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились», — сказал Путин.

Источник в группировке российских войск «Север»‎ рассказал ранее, что вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту. По данным источника, ВСУ в период перемирия запускали беспилотники, производили облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка.

После завершения перемирия украинские войска потеряли до 50 военнослужащих. Были подбиты БМП, два бронетранспортера, бронемашина, три артиллерийских орудия и другая техника.

Ранее госдеп США подтвердил приверженность полному прекращению огня на Украине.

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