МО РФ: ВСУ потеряли 50 военнослужащих в Курской области после перемирия

Министерство обороны России сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области после перемирия.

В министерстве отметили, что российские войска соблюдали перемирие до полуночи и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

«С 00:00 часов 21 апреля подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», — говорится в сообщении.

ВСУ после завершения действия режима прекращения огня потеряли до 50 военнослужащих. Были подбиты БМП, два бронетранспортера, бронемашина, три артиллерийских орудия и другая техника.

Источник в группировке российских войск «Север»‎ рассказал ранее, что Вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту. По данным источника, ВСУ в период перемирия запускали беспилотники, производили облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений.