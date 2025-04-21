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ВСУ во время перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту

РИА: украинские военные во время перемирия перемещали артиллерию и пехоту
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия усиливали свою оборону, перемещали артиллерию и пехоту. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в группировке российских войск «Север»‎.

«Противник использует временное прекращение огня для усиления своих оборонительных позиций в Курской области, маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, при этом использует свои БПЛА», — рассказали агентству.

По данным источника, ВСУ в период перемирия запускали беспилотники, производили облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка. Также источник рассказал, что украинские военные ведут фортификационные работы по усилению оборонительных позиций.

21 апреля в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили проведение СВО после завершения пасхального перемирия. По данным оборонного ведомства, группировка войск «Запад» после перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Группировка войск «Север», как сообщается, нанесла поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. В МО отчитались, что ВСУ потеряли до 20 военных.

Также в Минобороны РФ рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений.

Ранее депутат Госдумы назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой.

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